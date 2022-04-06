Стало известно из заявления ВООЗ, что число заболеваний от коронавируса в мире заметно сократилось. Только за неделю летальных исходов стало на 43% меньше.

Смертность особенно сильно снижается в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 61%). Падает и число заражений - в Европе оно снизилось на 16%.

Германия – одна из немногих стран, смертность в которой выросла на 5%.

Мы также писали, Кабинет министров ограничил срок подачи заявки на получение финансовой помощи в рамках «єПідтримки» до 31 марта 2022 года.

Об этом говорится в постановлении правительства №367 от 26 марта.

С 7 марта все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФОПы всех групп из регионов, где продолжаются активные боевые действия, могут оставить заявку на получение 6 500 грн помощи.

Напомним, в Офисе генпрокурора сделали заявление о погибших и пострадавших от рук оккупантов детях.

Как сообщала Politeka, 78-летний дедушка очень хотел в тероборону.

Также Politeka писала, что оккупанты нанесли новый удар по больнице на Луганщине, есть жертва.