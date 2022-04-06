Стало известно из заявления ВООЗ, что число заболеваний от коронавируса в мире заметно сократилось. Только за неделю летальных исходов стало на 43% меньше.
Смертность особенно сильно снижается в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 61%). Падает и число заражений - в Европе оно снизилось на 16%.
Германия – одна из немногих стран, смертность в которой выросла на 5%.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Отрежут украинские силы: экс-командующий НАТО назвал новую главную цель Путина в Украине
"Лихие 90-е будут казаться сытыми и спокойными": Зеленский предупредил руководство РФ
Штурм россиян на Луганщине провалился: появились подробности
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Мы также писали, Кабинет министров ограничил срок подачи заявки на получение финансовой помощи в рамках «єПідтримки» до 31 марта 2022 года.
Об этом говорится в постановлении правительства №367 от 26 марта.
С 7 марта все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФОПы всех групп из регионов, где продолжаются активные боевые действия, могут оставить заявку на получение 6 500 грн помощи.
Напомним, в Офисе генпрокурора сделали заявление о погибших и пострадавших от рук оккупантов детях.
Как сообщала Politeka, 78-летний дедушка очень хотел в тероборону.
Также Politeka писала, что оккупанты нанесли новый удар по больнице на Луганщине, есть жертва.