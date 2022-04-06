Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал о вражеских корректировщиках огня и коллаборанте, который готовил списки на уничтожение украинцев.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и вернуть контроль над большим количеством территорий. А сегодня, шестого апреля, стало известно, что СБУ удалось нейтрализовать несколько врагов. Об этом сообщил спикер службы Артем Дехтяренко.

"В Днепропетровской области:

Разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.

В Сумах:

Агентом спецслужб РФ оказался председатель одной из городских общественных организаций, пытавшийся передать оккупантам списки с данными украинских патриотов и бойцов местной Теробороны.

В Донецкой области:

Задержаны еще два вражеских информатора. Они собирали данные о местах дислокации и перемещения украинских войск с привязкой к местности", - написано было в сообщении СБУ.

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