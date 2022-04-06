Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и вернуть множество территорий под украинский контроль. За это время более 18 тысяч оккупантов было уничтожено на территории Украины. Россия признает погибшими только 1351 военнослужащего. В официальных российский источниках были опубликованы имена 1083 человек. Российская служба BBC изучила данные и обнаружила интересную статистику.
Оказалось, 217 из 1083 погибших - это офицеры от младшего лейтенанта до генерала. Выходит, что каждый пятый погибший - офицер.
Также издание отметило, что схожая тенденция была и при объявлении прошлых потерь. Тогда объявили о 557 погибших и 109 из них оказались офицерами.
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