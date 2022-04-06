Белый дом сообщил о новых санкциях против дочерей Путина, Сбербанка и многого другого.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и освободить часть оккупированных территорий. После возвращения под контроль Бучи весь мир увидел, какие зверства творили оккупанты. И сегодня, шестого апреля, США вводит новые санкции против России. Об этом сообщили на официальном сайте Белого дома.

Отмечено, что под полную блокировку попал Сбербанк и крупнейший частный банк Альфа-Банк. Также был введен запрет на новые инвестиции в россии со стороны граждан США. Не забыл Белый дом и о крупных российских предприятиях, список которых опубликует завтра.

Также под санкции попала российская элита и члены их семей, среди которым нашлось место для совершеннолетних дочерей Путина, жены и дочери Лаврова, члены Совбеза России, включая экс-президента Медведева и текущего премьера Мишустина.

После объявления санкций к ним уже присоединилась Великобритания.

Напомним, в Кривом Роге пропала молодая женщина, идут поиски

А еще Politeka сообщала, что у Украины уже есть список оккупантов, причастных к зверствам на Киевщине

Также Politeka писала, что стала известна интересная особенность погибших оккупантов в Украине



