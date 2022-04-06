Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось остановить противника и нанести ему значительный урон. Теперь враг занят подготовкой к новой атаке, сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и разведку, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области", - отмечено в публикации.

Также отмечено, что основная цель - прорвать оборону группировки Объединенных сил на Донецком направлении, а также взять под полный контроль Мариуполь.

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