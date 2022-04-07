Военное командование РФ сейчас принимает решения в спешке. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире Фейгин LIVE.
"Колоться верхушка РФ начнется с МИДа, который возглавляет Сергей Лавров. Дипломаты уже приходят в правоохранительные органы, чтобы "заработать себе спасение". Вторыми посыпятся спецслужбы - у них чутье развито", — рассказал Арестович.
Также советник Главы Офиса президента заявил, что в Украине уже известны имена каждого преступника, что совершал ужасные зверства над нашим народом в БУче.
"Есть показания видеокамер. Многое снято. Разберемся".
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Мы также писали, Дмитрий песков своим заявлением о том, что президент рф путин якобы лично отдал приказ своим войскам отступать от Киева, совершил чуть ли не диверсию. Арестович утверждает, что на самом деле это не "жест доброй воли" РФ, а скорее побег российской армии из региона.
"Песков направил "любовь" всех россиян лично на путина. Это вообще диверсия. Десятки и сотни тысяч российских пользователей писали: "С*ки, что же вы сдали". А теперь оказывается, лично путин в этом виноват. Или песков с кем-то объединился и они решили все стрелы запустить в путина", – говорит вонный эксперт.
Напомним, в Мариуполе оккупанты принудительно вывезли медиков и пациентов больницы на территорию рф и так называемой "ДНР".
Также сообщалось, что россиян массово гонят в военкоматы.
Кроме того Politeka.net писала, что Путин может вернуть войска под Киев, названо условие.