Глава госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники уже предоставили или в ближайшее время предоставят Украине помощь, на каждый российский танк будет 10 противотанковых систем. Об этом Блинкен рассказал в интервью NBC,
Он также рассказал, что нападение рф на Украину будет продолжаться и может затянуться, но нет ни одного «потенциального сценария», в котором Киев не одерживает победу.
Он уточняет, что это может занять время.
"Очень вероятен сценарий, по которому война еще будет продолжаться определенное время…. У россиян осталось много сил. Но у украинцев есть что-то другое, что в конечном итоге сильнее, а именно – ожесточенная решимость и воля защищать свою страну", - говорит Блинкен.
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Президент отметил, что тактика российских военных в последнее время изменилась: теперь они пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев. Вероятно, их спугнул масштабный международный резонанс, вызванный чудовищными кадрами из освобожденной после оккупации Бучи.
Напомним, президент Зеленский обратился к политикам Ирландии.
Как сообщала Politeka, Ким прокомментировал фейк о большом количестве вражеских танков и пехоты под городом.
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