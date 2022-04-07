Нападение рф на Украину будет продолжаться и может затянуться, но нет ни одного «потенциального сценария», в котором Киев не одерживает победу.

Глава госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники уже предоставили или в ближайшее время предоставят Украине помощь, на каждый российский танк будет 10 противотанковых систем. Об этом Блинкен рассказал в интервью NBC, стенограмма которого размещена на сайте Госдепа.

Он также рассказал, что нападение рф на Украину будет продолжаться и может затянуться, но нет ни одного «потенциального сценария», в котором Киев не одерживает победу.

Он уточняет, что это может занять время.

"Очень вероятен сценарий, по которому война еще будет продолжаться определенное время…. ​​У россиян осталось много сил. Но у украинцев есть что-то другое, что в конечном итоге сильнее, а именно – ожесточенная решимость и воля защищать свою страну", - говорит Блинкен.