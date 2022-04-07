Глава госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники уже предоставили или в ближайшее время предоставят Украине помощь, на каждый российский танк будет 10 противотанковых систем. Об этом Блинкен рассказал в интервью NBC, стенограмма которого размещена на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен

Он также рассказал, что нападение рф на Украину будет продолжаться и может затянуться, но нет ни одного «потенциального сценария», в котором Киев не одерживает победу.

Он уточняет, что это может занять время.

"Очень вероятен сценарий, по которому война еще будет продолжаться определенное время…. ​​У россиян осталось много сил. Но у украинцев есть что-то другое, что в конечном итоге сильнее, а именно – ожесточенная решимость и воля защищать свою страну", - говорит Блинкен.

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Мы также писали, российские оккупанты изменили тактику после трагедии в Буче, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, что сейчас оккупанты продолжают наращивать военную силу для того, чтобы «реализовать свои больные амбиции на Донбассе».

Владимир Зеленский

Президент отметил, что тактика российских военных в последнее время изменилась: теперь они пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев. Вероятно, их спугнул масштабный международный резонанс, вызванный чудовищными кадрами из освобожденной после оккупации Бучи.

Напомним, президент Зеленский обратился к политикам Ирландии.

Как сообщала Politeka, Ким прокомментировал фейк о большом количестве вражеских танков и пехоты под городом.

Также Politeka писала, что Зеленский высказался о Лукашенко и риске вторжения Беларуси.