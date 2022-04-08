Украинский защитник Владислав Шевчук записал важное видеообращение для своих сограждан.
Боец признал, что за дни войны наше общество столкнулось с немыслимыми зверствами российской армии. Это напомнило многим о предыдущих тяжелых страницах нашей истории: Батурин, Голодомор, Расстрелянное Возрождение и вывоз людей в ГУЛАГ.
Однако, боец также напомнил украинцам о важном.
«Но есть одно но. Украина сегодня – это страна, которая объединена и сильна. Украина сейчас – мощная держава, которая даст отпор любому оккупанту», - подчеркнул украинский защитник.
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Он добавил, что сейчас у украинцев появился уникальный шанс.
«Мы с вами должны помнить, что на наше поколение выпали не только страдания. Нам выпала большая честь наконец-то исполнить извечную мечту всех украинских поколений – победить империю зла, уничтожить Российскую Федерацию», - подчеркнул Шевчук.
Отметим, что украинские бойцы продолжают демонстрировать впечатляющую силу духа на фронте. Так, ранее они захватили несколько единиц техники российских оккупантов. ЗРК "Бук" и боевой пункт управления комплекса "Бук М1" будут использоваться украинскими силами ПВО.
Напомним, новые санкции застали экономику рф врасплох: у путина заговорили о крахе.
Как сообщала Politeka, на Запорожье оккупанты начали создавать фейковые органы власти.
Также Politeka писала, что вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.