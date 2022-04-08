Как рассказали в Минобороны, за все время войны украинские защитники уничтожили 150 российских самолетов.

В публикации оборонного ведомства подчеркивается, что это – впечатляющая цифра, ведь она превышает общее число самолетов некоторых армий мира.

«Россияне стремились завоевать господство в воздухе, но изрядно получили от украинцев по зубам! Наши военные с начала полномасштабного вторжения уже уничтожили 150 самолетов русских захватчиков. Это значительно больше, чем на вооружении Польши, Казахстана, Великобритании и Беларуси», - говорится в публикации.

Таким образом украинцам напомнили о том, что демилитаризация россиян продолжается не только на земле, но и в небе.

Также Минобороны поделилось кадрами с моментами уничтожения российских самолетов. В комментариях к посту украинцы благодарили ВСУ за их работу.

Отметим, что подбивая самолеты россиян украинские военные часто берут в плен их летчиков. Так, 3 апреля в руки ВСУ попал майор Сергей Ермалов, который до этого находился за шувалом истребителя Су-35С и наносил удары по нашей стране. Летчик признался, что неоднократно вылетал на бомбежки городов.

Напомним, штурм россиян на Луганщине провалился: сколько танков и самолетов уничтожили за сутки.

Как сообщала Politeka, украинские десантники подбили российского "Аллигатора" в небе.

Также Politeka писала, что сбитый на Харьковщине российский летчик рассказал о задании в Украине.