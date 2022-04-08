В Украине собираются национализировать все российское имущество, чтобы хоть частично покрыть убытки от российской войны.

Украина собирается национализировать всю собственность россии в нашей стране, чтобы компенсировать часть убытков из-за войны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что уже принят соответствующий закон.

"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат россии. Безусловно, принято законодательство о национализации. Мы начали эти процессы, чтобы компенсировать за счет этих доходов часть убытков, которые наносит нам рф", - заявил премьер-министр. Также Украина ожидает получить средства от замороженных за рубежом российских активов.

Шмыгаль также подчеркнул, что решение судов во время национализации российского имущества не понадобится. "В условиях военного времени, я думаю, что мы будем уже действовать по новому закону и национализировать это имущество в условиях военного времени", — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что также имущество заберут у тех украинцев, которые публично отрицают вторжение рф. Сейчас для этого разрабатывают подзаконные нормативные акты.

Отметим, 3 марта Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России. 10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

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