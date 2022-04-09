Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский после освобождения Бучи посетил город, чтобы лично увидеть, что сделали российские оккупационные войска. Фотографу удалось сделать снимок президента в данный момент. После этого завирусился коллаж, на котором сравнили Зеленского до войны и после произошедшего в Буче - на 41-е сутки. Президент прокомментировал данный коллаж западному журналисту, передает "УНИАН".
"Это два разных человека. Это идет на пользу нашей стране. Но я не уверен… Я вернусь к этому человеку", - сказал Зеленский, комментируя свои внешние изменения.
Также журналист спросил, что видит президент, когда закрывает глаза ночью.
"Я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал", - отметил Зеленский.
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