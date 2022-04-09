Как пишет Politeka.net, Украина уже 45-е сутки защищается от российских оккупационных войск. На текущий момент удалось отбится от врага в Черниговской, Сумской и Киевских областях. Теперь оккупанты готовятся к новому наступлению на Харьковском и Донбасском направлениях. В первый день войны НБУ зафиксировал курс доллара на 29,25 грн за доллар. Замглавы регулятора Сергей Николайчук в эфире сообщил, какой курс будет до конца войны, передает "Экономическая правда".
Как заявил заместитель главы, курс доллара остается в замороженном виде до конца военного положения.
"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке.
Но этот переход восстановления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", - отметил Николайчук.
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