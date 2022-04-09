Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, сколько на данный момент украинцев покинули свои дома.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью освободить Черниговскую, Сумскую и Киевскую области. Сейчас россияне готовятся к новому удару, уже на Харьковскую область и Донбасс. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказало, сколько на текущий момент украинцев покинули свои дома.

Отмечено, что более 4,4 миллионов украинцев были вынуждены уехать из Украины. Больше всего людей находится в Польше, куда отправились почти 2,6 млн человек. На втором месте Румыния - 700 тысяч, а замыкает тройку Венгрия - 400 тысяч.

Также сообщается, что более 7,1 млн человек стали внутренними беженцами в Украине.

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