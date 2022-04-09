Как пишет Politeka.net, президент Беларуси Александр Лукашенко стал пособником России в войне против Украины. Сегодня, девятого апреля, президент играл в хоккей. Как оказалось, Лукашенко кто-то хорошо "пригрел" клюшкой, в результате чего был рассечен подбородок. Кадры быстро облетели сеть. Также появилось фото президента после матча, где можно увидеть пластыри на лице.

Украинцы сразу начали обсуждать ролик в одном из-тг каналов:

"Слабо", "А я вам сейчас покажу откуда нанесли удар по подбородку…", "Тот самый превентивный, или что?", "Так вот откуда на Беларусь готовилось нападение", "это походу последний матч для хоккеиста", "Карма", "Это спецоперация", "Жаль, что голова у него на месте осталась", "Ну с кем не бывает", "Превентивный удар в челюсть", "Теперь он увидит не только "карту нападения", но и голубей в виде биооружия)".

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