Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищаются от российский оккупационных войск. За это время удалось полностью остановить врага и взять под свой контроль несколько областей. Сегодня, девятого апреля, стало известно, что в госпитале "Феофания" провели сложную операцию, спасая украинского солдата, передает "NEXTA".
Было отмечено, что в операции участвовал также белорусский врач Максим Павловский.
"Военнослужащий ВСУ получил проникающее ранение грудной клетки с застреванием пули в задней стенке сердца.
Сложнейшая операция была проведена на открытом сердце.
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Благодаря профессионализму медиков, пуля, застрявшая в задней стенке сердца, была извлечена, ранение ушито, а пострадавший военнослужащий уже рвется вновь защищать Родину", - отмечено в публикации.
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