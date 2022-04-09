Как пишет Politeka.net, российские оккупанты полностью понесли поражение на киевском направлении, черниговском и сумском направлении. Сегодня, девятого апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский диплом Андрей Сигиба сообщил подробности в своем Фейсбук.
"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским.
Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сигиба в публикации и добавил фотографию с Зеленским и Джонсоном.
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