Бойцы полка "Азов", которые обороняют Мариуполь, показали, как дали бой российским оккупантам, опубликовав кадры

Как пишет Politeka.net, украинцы 45-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и погнать врага обратно. Самой сложной ситуацией остается в Мариуполе, где город окружен оккупантами. Бойцы полка "Азов", которые защищают город, показали видео, на котором дали бой российским оккупантам.

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь.

Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов", - написано было под публикацией.

На кадрах можно увидеть горящую российскую технику. А также фото с результатом боя.

Напомним, на Луганщине оккупанты попали под свою же химическую атаку

А еще Politeka сообщала, что в Генштабе ВСУ сообщили ближайшие планы оккупантов

Также Politeka писала, что у Зеленского восхитились Кривым Рогом



