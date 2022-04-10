Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал о дерусификации памятника городам-героям.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Сегодня, десятого апреля, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о дерусификации памятника городам-героям в Киеве.

"В Киеве убрали белорусские и российские города-герои из памятника на Шулявке – там теперь города Украины

Там, где раньше были москва, ленинград, сталинград, тула, мурманск, смоленск, новороссийск, а также минск и брест, появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.

Из предыдущих названий остались только украинские – Киев, Севастополь, Одесса и Керчь.

Городские власти поддерживают инициативу, но считают, что такие изменения следует узаконить. Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворознюк", - было сообщено в публикации.

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