Как пишет Politeka.net, украинцы 46-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и вернуть под свой контроль территории Черниговской, Киевской и Сумской областей. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал Макаровском Хатико у себя в тг-канале.
"уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою хозяйку на пороге дома. Ранее мы писали о ее трагически погибшей хозяйке Татьяне.
Волонтеры пытались забрать собаку в приют, но та категорически отказалась идти, только приняла еду которую для нее привезли.
На данный момент волонтеры ищут для собаки семью готовую столкнуться со всеми сложностями в уходе", - написал Геращенко.
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Напомним, генпрокурор Венедиктова рассказала о погибших украинцах в Киевской области
Также Politeka сообщала, что оккупанты продолжают оказывать давление на крымских татар
А еще Politeka писала, что в "ПриватБанке" сообщили, когда украинцы снова получат доступ