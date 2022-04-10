Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от российских оккупантов. Одним из самых сложных направлений остается Мариуполь, где город полностью окружили российские войска. Полк "Азов" записал новое обращение, в котором призвал деблокировать город.
"Обращение от заместителя командира полка АЗОВ капитана Святослава Паламара, друга Калины из блокадного города Мариуполя
Защитники Мариуполя делают невозможное и вы должны это понимать. И вы тоже должны делать невозможное, особенно те, кто так же верен присяге. Отбросить скорбь, вернуть город, победить. Ради тех, кто отдал за эту победу жизнь. Мариуполь – Украина!", - было написано под обращением.
Также Паламар отметил, что политики постоянно говорят, что поддерживают их и постоянно на связи, но это не совсем так:
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