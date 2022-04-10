Бойцы ВСУ из 30-й бригады им. князя Константина Острожского показали, как эффектно уничтожили врага.

Как пишет Politeka.net, украинцы 46-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и освободить несколько областей Украины. А сегодня, десятого апреля, воины 30-й отдельной бригады им. князя Константина Острожского показали, как уничтожили эффектно врага.

Как было отмечено, что были уничтожены танки Т-72БЗ - 2 единицы, а также 3 БТР-82А.

"Военная мудрость от наших бойцов: – Не откладывай на завтра то, что можно уничтожить уже сегодня. Тем более что завтра можно уничтожить еще больше...", - написано было под видео.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Боже когда до них дойдет, передвигаться колонной хорошо только на параде", "Мы за вами, поддержим, держитесь, силы духа вам невиданной, Боже убереги".

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