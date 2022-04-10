Как пишет Politeka.net, украинцы 46-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и освободить несколько областей Украины. А сегодня, десятого апреля, воины 30-й отдельной бригады им. князя Константина Острожского показали, как уничтожили эффектно врага.
Как было отмечено, что были уничтожены танки Т-72БЗ - 2 единицы, а также 3 БТР-82А.
"Военная мудрость от наших бойцов: – Не откладывай на завтра то, что можно уничтожить уже сегодня. Тем более что завтра можно уничтожить еще больше...", - написано было под видео.
Украинцы сразу начали комментировать публикацию:
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
"Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой": ВСУ пятый раз накрыли оккупированный аэродром
"Сосредотачиваются на захвате": в Генштабе ВСУ сообщили ближайшие планы оккупантов
"Это два разных человека": Зеленский прокомментировал свое фото из Бучи
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
"Боже когда до них дойдет, передвигаться колонной хорошо только на параде", "Мы за вами, поддержим, держитесь, силы духа вам невиданной, Боже убереги".
Напомним, неадекват набросился на фельдшера на Днепропетрощине: за это его отправили на фронт
А еще Politeka сообщала, что нахваливаемая и мощная ракета оккупантов рассыпалась в украинском огороде
Также Politeka писала, что на Киевщине обнаружили нового Хатико, кадры красавицы