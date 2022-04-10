Авиационная ракета Х-29 оккупантов отправилась уничтожать украинский эко-туалет. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

«Нет аналогов. Российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса «воздух — земля», предназначенная для уничтожения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос и кораблей водотоннажностью до 10 000 тонн и подлодок в надводном положении развалила эко-туалет на огороде близ Гуляйполя.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!» - пишут в СтратКом ВСУ, прилагая кадры с уничтоженной ракетой.

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Также мы писали, вооруженные силы Украины уничтожили еще несколько командиров российских оккупационных войск. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

«"Украинское сафари 2.0" продолжается, а потому еще одна порция "свеженьких" и "правильных" оккупантов из состава с РФ уже подъехала и ожидает» - с иронией подмечают в СтратКом ВСУ.

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