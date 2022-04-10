За сегодня, как известно, это уже не первый успех наших украинских бойцов.

Уверенно, даже как-то обыденно, десантники уничтожили 3 единицы техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Фейсбук на своей странице.

Так, сегодня, на одном из направлений, мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" уничтожены три единицы российской бронетанковой техники. Об этом рассказали службе связей с общественностью 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины.

– “Рожденные побеждать!”, – таков девиз нашей славной бригады, – подчеркнул командир противотанкового подразделения.

За сегодня, как известно, это уже не первый успех наших украинских бойцов.

По данным Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, на Харьковщине подразделение противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины по ПЗРК британского производства Starstreak успешно уничтожило очередной российский БПЛА Орлан-10.

Также на странице отмечается, что это уже второй сбитый авиационный комплекс Орлан-10 оккупантов, первый БПЛА такого типа был сбит вчера на Луганщине.

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