Как пишет Politeka.net, Борис Джонсон вчера, 9 апреля, прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр, как стало известно, из Польши ехал на поезде. Джонсон решил записать обращение к работникам "укрзализныци", отметив их работу.

"Приветствую, это Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства. Я на борту фантастического поезда "Укрзализныци" в Киев из Польши. Просто хотел высказать вам большую признательность - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете. Я слышал, что вас тут называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией. Но в тоже время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной российской агрессии. Я глубоко сочувствую вашим потерям и мысленно с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали - Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе".

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