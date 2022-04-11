Как пишет Politeka.net, замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью рассказал о планах построить десятки тысяч квартир в ближайшие месяцы, передает "Економічна правда".
"Мы построим для [перемещенных лиц] не какие-нибудь модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные", - заявил Тимошенко.
Также замглавы рассказал, что новые квартиры будут выдаваться военным и всем, кто стоял в очередях. После восстановления домов переселенцев те смогут вернуться обратно в родной город. Первые квартиры, как отмечает Тимошенко, украинцы начнут уже получать через три-четыре месяца.
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