В Польше опубликованы изменения в законодательстве, которые регламентируют условия пребывания в стране переселенцев из Украины. Об этом сообщает издание sud.ua.

Так, согласно новым правилам:

все, кто переехал из Украины в Польшу после 24.02, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев;

те, кто въехал в Польшу без загранпаспорта, должны зарегистрироваться в urzędzie gminy/miasta и получить ID карту (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca);

граждане Украины могут официально работать в Польше;

приехавшие в Польшу по визе или с продленной визой по COVID-19, чье легальное пребывание в стране заканчивается после 24.02, могут остаться до конца 2022 года без права повторного въезда. На тех, у кого был действительный безвиз, это не распространяется, нужно делать карту.

все остальные обязанности и права украинцев в Польше (финансовая помощь, выдача номера PESEL, разрешение для детей получать образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.) сохраняются.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным ООН с начала войны Украину покинули около 4,5 миллионов людей. Около половины переселенцев остались в соседней Польше, остальные поселились в других странах.

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