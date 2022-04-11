Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. На северном направлении врага уже удалось выгнать из Украины, но на юге и востоке продолжаются бои. Оперативно-тактическая группировка "Юг" рассказали, как встретили сегодня, 11 апреля, врага.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 11 апреля русские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:
личного состава – 92
танков – 1
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БТР/БМП – 3
артиллерийских систем – 3
АТ – 24
вертолетов – 1
БПЛА – 3
Смерть врагам!
Слава Украине!", - написано было в публикации.
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