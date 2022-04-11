Оперативно-тактическая группировка "Юг" сообщила об жесткой встрече оккупантов на своем направлении и отчитались о потерях врага.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. На северном направлении врага уже удалось выгнать из Украины, но на юге и востоке продолжаются бои. Оперативно-тактическая группировка "Юг" рассказали, как встретили сегодня, 11 апреля, врага.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 11 апреля русские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:

личного состава – 92

танков – 1

БТР/БМП – 3

артиллерийских систем – 3

АТ – 24

вертолетов – 1

БПЛА – 3

Смерть врагам!

Слава Украине!", - написано было в публикации.

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