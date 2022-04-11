Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, выступая перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге.

Как пишет Politeka.net, сегодня, 11 апреля, проходит заседание Совета ЕС в Люксембурге. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для защиты от российских оккупантов Украине нужно тяжелое вооружение, передает Deutsche Welle.

"Эти ужасные кадры, эти ужасы, которые мы видим каждый день, дают понять, что Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защитить себя. - Ясно одно - Украине нужна дальнейшая военная техника, прежде всего, тяжелые вооружения. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматизма, в первую очередь, когда речь идет о запчастях и обучении", - заявила Бербок.

Как отмечает глава МИД, сейчас Совет Европы планирует выделить еще 500 млн евро на оружие для украинцев.

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