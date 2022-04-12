Утрату признали на родине оккупанта, прося земляков материально поддержать его семью.

Стало известно, что недавно ВСУ ликвидировали еще одного подполковника среди оккупационных войск. Информацию об этом распространили в социальных сетях, в том числе и в Телеграм-каналах.

Так, стало известно о ликвидации подполковника сухопутных войск рф Дибира Дибирова Магомадиновича.

Утрату признали на родине оккупанта, прося земляков материально поддержать его семью, троих детей и жену.

Дибиров входил в состав путинской армии из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населенном пункте Борза на территории Чечни.

"Погиб подполковник Дибиров Дибир Магомадинович, выпускник седьмой батареи, 2006 года выпуска, 1983 года рождения", - говорится в сообщении о смерти террориста.

Российский президент владимир путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг. 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов. Об этом сообщает издание-расследователь The Independent.

По данным официальных документов, на которое ссылается издание, кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.

Напомним, бойцы ВСУ показали результат новой успешной атаки.

Также Politeka писала, что захватчики начали "охоту" на украинских мужчин в Запорожской области.

Как Politeka писала, что оккупанты превратили жизнь 25 девушек из Бучи в ад.