Как пишет Politeka.net, не так давно лукашенко опозорился в одном из своих выступлений, когда обещал показать, откуда должна была напасть на него Украина, если бы россия не нанесла превентивный удар. Это легендарное видео сразу стало вирусным и люди начали переносить говорящего лукашенко в самые разные места. Президент Беларуси теперь решил повеселить своим заявлением о произошедшем в Буче. Видео сразу разлетелось по сети.

"Это как в Буче, вот мы обсуждали эту политику: все кричат, ну нужно было ввести очередной пакет, это всем известно. Мы сегодня обсуждали подробно их спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу и как это делали, ФСБ россии может предоставить эти материалы, если нет, то мы можем в этом плане помочь", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Мариуполе из-за постоянных обстрелов оккупантов погибли не менее 10 тысяч граждан

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