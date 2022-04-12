Оккупантам также обещали статус «ветерана», однако его могут получить те, кто был ранен, лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений.

Запрет на увольнение вместо выплат – россияне ищут способы удержать потерявших мотивацию военнослужащих. Об этом сообщается в заявлении Генштаба ВСУ 12-го апреля.

Так, сообщается, что военнослужащие РФ из 47-й танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые они получили, это 2 процента к окладу за обучение еще до начала войны.

Оккупантам также обещали статус «ветерана», однако его могут получить те, кто был ранен, лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений. Все заявления с обращениями солдат по доплатам были проигнорированы.

«Дополнительным стимулом к ​​отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями» - сообщают в Генштабе.

Из-за нежелания оккупантов продолжать свое участие в конфликте, теперь в военный контракт армии РФ включают положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

Также мы писали, на автодороге Чернигов-Киев подорвался гражданский легковой автомобиль. В результате взрыва 64-летний водитель погиб. Около 15 часов дня, 12 апреля, в полицию поступило сообщение, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвалось авто.

В селе мужчина увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте.

Напомним, В Мариуполе из-за постоянных обстрелов оккупантов погибли не менее 10 тысяч граждан

Как сообщала Politeka, волонтер чудом выжил после расстрела и рассказал о вероломстве оккупантов.

Также Politeka писала, что на Днепропетровщине возобновили работу десятки крупных предприятий.