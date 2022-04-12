Запрет на увольнение вместо выплат – россияне ищут способы удержать потерявших мотивацию военнослужащих. Об этом сообщается в заявлении Генштаба ВСУ 12-го апреля.
Так, сообщается, что военнослужащие РФ из 47-й танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые они получили, это 2 процента к окладу за обучение еще до начала войны.
Оккупантам также обещали статус «ветерана», однако его могут получить те, кто был ранен, лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений. Все заявления с обращениями солдат по доплатам были проигнорированы.
«Дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями» - сообщают в Генштабе.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
«Почему мир нам не верит?»: Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии
Возможная химатака в Мариуполе: появились подробности и данные о пострадавших
Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки
«Начинают понимать»: в Крыму паника, украинская разведка выдала новый план Путина
Из-за нежелания оккупантов продолжать свое участие в конфликте, теперь в военный контракт армии РФ включают положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.
Также мы писали, на автодороге Чернигов-Киев подорвался гражданский легковой автомобиль. В результате взрыва 64-летний водитель погиб. Около 15 часов дня, 12 апреля, в полицию поступило сообщение, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвалось авто.
В селе мужчина увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте.
Напомним, В Мариуполе из-за постоянных обстрелов оккупантов погибли не менее 10 тысяч граждан
Как сообщала Politeka, волонтер чудом выжил после расстрела и рассказал о вероломстве оккупантов.
Также Politeka писала, что на Днепропетровщине возобновили работу десятки крупных предприятий.