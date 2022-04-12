93-летняя киевлянка Елена Луговая, которая пережила Гитлера и Сталина, впервые в жизни взяла в руки оружие, когда узнала, что путин напал на Украину.

Как пишет Politekka.net, от Елены Луговой 33 дня скрывали, что началась в Украине война. Родственники думали, что она не выдержит правды. На 34-й день подруга Елены рассказала правду по телефону. Об этом сообщает "Украинская правда", которая взяла у невестки Луговой интервью.

После этого к Елене приехал родственник, который ее проведал. У него был автомат и Луговая впервые в жизни взяла в руки оружие, с которым ее сфотографировали. Журналист УП опубликовал у себя в ФБ фото Елены, где она держала автоматическое оружие.

"С 24 февраля Елена Луговая 33 суток жила в мире, где не было войны.

А на 34-й день узнала правду, впервые за 93 года жизни взяла в руки автомат и два часа подряд пела.

«Недонацифицированные» Сталиным, Гитлером и Путиным украинцы настолько суровые, что только откладывают автомат и отвлекаются от новостей, сразу начинают петь", - написал журналист.

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