Как пишет Politekka.net, от Елены Луговой 33 дня скрывали, что началась в Украине война. Родственники думали, что она не выдержит правды. На 34-й день подруга Елены рассказала правду по телефону. Об этом сообщает "Украинская правда", которая взяла у невестки Луговой интервью.
После этого к Елене приехал родственник, который ее проведал. У него был автомат и Луговая впервые в жизни взяла в руки оружие, с которым ее сфотографировали. Журналист УП опубликовал у себя в ФБ фото Елены, где она держала автоматическое оружие.
"С 24 февраля Елена Луговая 33 суток жила в мире, где не было войны.
А на 34-й день узнала правду, впервые за 93 года жизни взяла в руки автомат и два часа подряд пела.
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«Недонацифицированные» Сталиным, Гитлером и Путиным украинцы настолько суровые, что только откладывают автомат и отвлекаются от новостей, сразу начинают петь", - написал журналист.
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