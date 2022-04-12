Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить нападение, но и выгнать врага на севере страны. А сегодня, 12-го апреля, 59-я бригада показала, как эффектно уничтожила вражескую цель. Видео было опубликовано на официальной страничке бригады.

На кадрах можно увидеть, как падает бомба на вражеский объект, после чего он загорелся.

"День не прошел даром. Улучшаем общую статистику потерь противника", - написали на страничке бригады.

Украинцы сразу начали писать комментарии под видео:

"59ка,держитесь!!! Мы вас любим!!! Береги вас Господь!!! Братец,ждем с победой!", "Спасибо! Вы наши герои! Верим в вас и в нашу победу! Пусть Господь вас оберегает! Украина больше всего!", "Мы вас любим!!! Береги вас Господь!!! Братишка, ждем с победой!!!".

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