Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Несмотря на позор и бегство своих солдат путин не собирается останавливаться. Мало того, он решил напугать Финляндию, которая собралась вступать в НАТО, пишет Daily Mail.

На территории россии к границам с финляндией начали стягиваться войска россии, в том числе "искандеры". Таким образом путин хочет запугать Хельсинки, чтобы те не начали процедуру вступления в НАТО.

Напомним, 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа

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