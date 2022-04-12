Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Несмотря на позор и бегство своих солдат путин не собирается останавливаться. Мало того, он решил напугать Финляндию, которая собралась вступать в НАТО, пишет Daily Mail.
На территории россии к границам с финляндией начали стягиваться войска россии, в том числе "искандеры". Таким образом путин хочет запугать Хельсинки, чтобы те не начали процедуру вступления в НАТО.
Напомним, 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа
А еще Politeka сообщала, что на Луганщине оккупанты продолжают активный обстрел: люди вынуждены хоронить близких прямо во дворах
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Возможная химатака в Мариуполе: появились подробности и данные о пострадавших
"Неплохо так поджарили": ВСУ на Луганщине превратили оккупантов в пепел, появилось видео
На грани бунта: вояки рф массово отказываются идти в наступление, новый аудиоперехват
"Уже готовы были сдать Украину": Подоляк заявил, что миру было известно о планах путина
Также Politeka писала, что бойцы ВСУ ювелирно уничтожили вражескую цель, видео