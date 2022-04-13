Вооруженные силы Украины уничтожили еще несколько командиров российских оккупационных войск, по данным на 12 апреля. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

Так, СтратКом сообщают, что украинское сафари продолжается, появились официальные данные по ликвидации оккупантов из состава войск рф:

подполковник дибиров дибир из 291 мотострелкового полка 42 мсд;

майор санников эгор, окончил КИУ РВиА;

капитан Андрей Кобля, окончил Омский автобронетанковый инженерный институт;

командир роты капитан крылов денис, уроженец деревни Олыкъял Республики Марий Эл;

жантуар искалиев, командир танковой роты 7-ой бригады;

старший лейтенант алексей войкин из Нижегородской области;

командир 4 батальона 100 омсбр 1 АК РОА евглевский павел "кадет" (наемник из Белоруси);

ченченко сергей из Старобешево, позывной "каva", псевдо лейтенант, командир танковой роты 1 АК РОА”.

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"Мужчина не мог произнести слово "паляниця", по его мнению, это слово означает сооружение из балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина рф для выезда за границу, внутренний паспорт рф, военный билет рф и многое другое", - говорится в сообщении.

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