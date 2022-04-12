Военный журналист Юрий Бутусов показал трофейный танк, который используют для парадов в москве, который удалось захватить украинским защитникам на изюмском направлении.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время врага удалось остановить и освободить полностью северные области. А сегодня, 12 апреля, удалось захватить два трофейных танка Т-80. Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Фейсбук.

"Российский командирский танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, находившийся в колонне, наступавшей на Изюмском направлении, которую продемонстрировали российские пропагандисты, захваченный в бою украинскими воинами. Колонна разбита, кто сумел сбежать. Танк газотурбинный в идеальном состоянии, по всей видимости, участвует в традиционных парадах на 9 мая в Москве. Выкрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин снабжает Вооруженным силам качественную боевую технику, которая будет бить российских оккупантов", - написал Бутусов.

В видео Юрий отметил, что было захвачено 2 танка Т-80 и поблагодарил российских пропагандистов за информацию о местоположении колонны, которую и разбили украинские защитники.

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