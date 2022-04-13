Как пишет Politeka.net, пока украинские воины защищают Украину на передовой, весь цивилизованный мир помогает Украине всем необходимым. Сегодня, 13 апреля, стало известно, что четыре президента из Евросоюза прибыли в Украину для встречи с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами. Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.
"Президент Эстонии Алар Карис вместе с коллегами - президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом - приехали в Киев. Они собираются встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами", - было написано в публикации, а также добавлена совместная фотография.
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