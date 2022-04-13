Удивительная история украинского военного, который с пулей в сердце два дня шел через лес к помощи.

Пулю из сердца военного Владимира Гордиенко достали врачи столичной больницы "Феофания". Пуля 5.45 прошила машину, а его стальной сердечник пробил грудную клетку бойца и долетел до сердца. Когда начинали сверхрискованную операцию, врачи имели сразу несколько планов спасения. Гражданские хирурги делали это впервые в жизни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владимиру всего 20, но с началом полномасштабного вторжения он пошел на войну добровольцем. В Киевской области с двумя собратьями заехали в село, где стояли россияне, попали в плен. Через 9 часов допросов им сказали сесть в авто, на котором бойцы приехали, приказали двинуться и открыли огонь автоматными очередями. «Один погиб, один спасся, и я спасся тоже, в машине остался мой брат, 26 лет ему было», – рассказывает Владимир.

Володя говорит, что успел отползти от автомобиля. Через мгновение его вместе с телом двоюродного брата расстреляли из гранатомета, а он не сразу понял, что ранен. «То, что пневмоторакс, уже понял после марш-броска в лес, я остановился и начал харкать кровью», — рассказывает он.

Это случилось 3 марта, еще двое суток он двигался по лесу в направлении Житомирщины. "5 числа я вышел в село в Житомирской области, в Новую Гуту, оттуда местные меня эвакуировали в Малинскую больницу", — добавляет боец.

Оттуда в Житомирскую областную, а затем в больницу "Феофания". Только здесь Володе сделали КТ и не поверили, что это возможно. Пуля 5.45 прошила машину, а ее стальной сердечник попал в тело Володи. «Вошел со стороны спины слева от позвоночника, сломал 12-е ребро и вызвал ушиб селезенки между диафрагмой и сердцем, зашел прямо в сердце», — констатируют врачи.

Сердечник от пули застрял в мышце задней стенки сердца, но оно продолжало сокращаться. «Он мог в любой момент провалиться в сердце, вызвать кровоизлияние вокруг сердца и это привело бы к остановке сердца», — объясняет кардиолог.

«Мы – гражданские врачи, не сталкиваемся с ранениями, мы имели точную диагностику, но какая будет операция – это решение принимали только во время операции, и пока не достали пулю, все были напряжены», – рассказывают врачи.

Эта операция проходит без осложнений. На операционном столе после манипуляций сердце Владимира двигается, качает кровь. Участок, куда прошла пуля, стабилизировали. На пульсирующем сердце хирурги делают ювелирные надрезы. «У пациента осталось полтора миллиметра до полости сердца», – рассказывают врачи.

Операция прошла так успешно, что уже на следующий день Володя встал на ноги. «Я несколько дней не верил, что жив», – говорит он.

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