Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от оккупантов. Самым интенсивным местом боев остается Харьков, который постоянно обстреливают орки. Под обстрел также попал экопарк Фельдмана и была угроза, что животных могут усыпить, чтобы хищники не разбежались и не несли угрозу жителям города. Сразу же началась спасательная операция, которой занялся и замглавы Днепра Михаил Лысенко. А сегодня, 13 апреля, чиновник отчитался, что последние животные были спасены и уже отправлены в новые места дислокации, о чем Лысенко сообщил у себя на страничке.
"Все. Миссия выполнена.
Отправляем уже последние две машины на Киев и Хмельницкий.
Все животные с Харьковского экопарка вывезены.
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Можно выдохнуть", - написал Лысенко.
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