Раскрыт очень действенный способ в борьбе с оккупантами.

С начала полномасштабной агрессии рф в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские саперы уничтожили немало вражеской техники. Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины странице в Фейсбук.

"Обустройство минных полей на наиболее угрожаемых направлениях дало хороший урожай. Более двух десятков единиц техники превращено в металлолом. И это лишь подтвержденные результаты этой работы, на самом же деле потери орков могут быть гораздо больше», - говорится в сообщении.

Также Армия публикует кадры с уничтоженной техникой оккупантов.

Отметим, по состоянию на утро 13 апреля, украинские военные уничтожили такую технику оккупантов: 739 танков, 1 тысячу 964 единицы боевых бронированных машин, 358 артиллерийских систем, 115 единиц РСЗО, 64 средства противовоздушной обороны, 158 самолетов, 143 вертолета, 1 тысячу 429 единиц автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 76 цистерн с ГСМ, 132 беспилотники оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК.

Напомним, украинские артиллеристы показали, как очищают пространство от оккупантов

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