Появились кадры, как артиллеристы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожают оккупантов. Видео показали на странице бригады в Фейсбук.

"Чим менше мос#лів, тим більше життєвого простору для людей! Князівська арта вміло та впевнено очищує українській простір", - говорится в сообщении.

Украинцы пишут слова благодарности и выражают восхищение украинскими военными.

"Господи, как же красиво!", "Молодцы! Вперед к победе! Храни вас всех Боже!", "Наша арта самая лучшая. Слава ВСУ", - пишут в Сети.

Отметим, по состоянию на утро 13 апреля, украинские военные уничтожили такую технику оккупантов: 739 танков, 1 тысячу 964 единицы боевых бронированных машин, 358 артиллерийских систем, 115 единиц РСЗО, 64 средства противовоздушной обороны, 158 самолетов, 143 вертолета, 1 тысячу 429 единиц автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 76 цистерн с ГСМ, 132 беспилотники оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК.

Напомним, оккупанты решили раздать украинских детей в российские семьи: 130 тысяч уже были вывезены

Также Politeka сообщала, что Украина получит больше тяжелого вооружения, откуда поступит помощь

А еще Politeka писала, что оккупанты идут в наступление на Луганщине, но это не приносит никаких побед