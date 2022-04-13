Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Мелитополь уже долгое время остается под контролем российских войск. Но неизвестные не дают расслабиться врагу, передает ГУР Минобороны Украины.
"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы».
Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - сообщили в ГУР.
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