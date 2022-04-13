Житель Мариуполя решил выбраться из оккупированного города ледяным морем и смог спастись от российских солдат.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе, где город полностью окружен врагом. Как стало известно, один из местных жителей решил выбраться морем из окруженного населенного пункта. Об этом сообщили в сюжете "Украина 24".

Житель рассказал, что использовал пустые бутылки, чтобы не утонуть. Плыл ледяным морем на протяжении нескольких часов и проплыл за это время четыре километра. Герой сюжета отметил, что плыл по-собачьи. Выплыл в одном из населенных пунктов за Мариуполем, откуда направился в Бердянск. Сейчас житель Мариуполя находится во Львове, где пытается восстановить документы.

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