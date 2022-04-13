Как пишет Politeka.net, вчера, 12 апреля, удалось задержать лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста еще в первые дни войны. Глава СБУ Иван Баканов рассказал подробности данной операции.
"Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей", - отметил Баканов.
Также глава СБУ отметил, что под видом украинского военного Медведчука хотели довезти до границы, а потом переправить в Приднестровье, где его ждала уже группа эвакуации ФСБ.
СБУ еще опубликовало видео с задержанным охранником Медведчука. Он рассказал, что Медведчук прятался в частном доме Киева, который по легенде снимала итальянская семья.
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