Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются уже 49-е сутки от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и выгнать орков из ряда областей. А сегодня, 13 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал видео, в котором показал, как эффектно бойцы Сил специальных операций уничтожили колонну вражеской технике в Донецкой области.
"Ты – российский оккупант в Донецкой области. Твоя колонна заходит в один из населенных пунктов. Как всегда "героически" пытаешься прятать свою технику между жилыми домами. Но секунда времени и твой металлолом (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад.
Мы – Силы специальных операций Украины. "Пасем" россиян в одном из населенных пунктов в Донецкой области. Наблюдаем, приводим пушки и минометы. Работаем.
Мораль истории: мы – глаза, мы – разум, мы – руки, которые среди прочего умело владеют навыками стрельбы из тяжелого оружия. Ты - так и останешься вонючей грудой избитого русского металлолома. Так будет всегда", - было написано в публикации.
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