Бородянка стала городом символов после массовых обстрелов оккупантов и уничтоженных домов мирных жителей. Именно здесь русские войска обстреляли голову памятнику Шевченко, именно в этом городке «удержалась» в разрушенном доме полочка с глиняным петухом, фото которого распространяют в сети.
В этот раз в сети появились интересные кадры – у фигуры архангела Михаила упал крест. Однако удержался в руке меч.
"На площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу, которому русские орки прострелили голову. Крест, что держит в руках архангел Михаил, упал, однако меч удержался. Символично", – рассказывают в сети.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Можно будет выбрать другой город: каких компенсаций ждать украинцам за разрушенное жилье
Поставили задание призвать 70 тыс. человек: мобилизация в "ДНР" провалилась
Украинцам вручают повестки на улицах и блокпостах: кого ждут в военкоматах в первую очередь
Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки
Мы также писали, российские солдаты охотно обсуждают зверства, которые творят в Украине, в частных разговорах. Оккупант не скрывает, как танками переезжает гражданские автомобили, вероятно, даже с людьми внутри.
В разговоре со знакомым российский захватчик утверждает, что находился под самим Киевом. В оправдание заявил, мол, теперь открыл для себя новое "развлечение": на танке переезжать легковые автомобили.
Напомним, произошел новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео.
Как сообщала Politeka, мост взлетел на воздух вместе с вражеской техникой, фото.
Также Politeka писала, что в Черном море полыхает российский крейсер, что известно на данный момент.