Бородянка стала городом символов после массовых обстрелов оккупантов и уничтоженных домов мирных жителей. Именно здесь русские войска обстреляли голову памятнику Шевченко, именно в этом городке «удержалась» в разрушенном доме полочка с глиняным петухом, фото которого распространяют в сети.

В этот раз в сети появились интересные кадры – у фигуры архангела Михаила упал крест. Однако удержался в руке меч.

"На площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу, которому русские орки прострелили голову. Крест, что держит в руках архангел Михаил, упал, однако меч удержался. Символично", – рассказывают в сети.

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В разговоре со знакомым российский захватчик утверждает, что находился под самим Киевом. В оправдание заявил, мол, теперь открыл для себя новое "развлечение": на танке переезжать легковые автомобили.

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