Бородянка стала городом символов после массовых обстрелов оккупантов и уничтоженных домов мирных жителей. Именно здесь русские войска обстреляли голову памятнику Шевченко, именно в этом городке «удержалась» в разрушенном доме полочка с глиняным петухом, фото которого распространяют в сети.

В этот раз в сети появились интересные кадры – у фигуры архангела Михаила упал крест. Однако удержался в руке меч.

"На площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу, которому русские орки прострелили голову. Крест, что держит в руках архангел Михаил, упал, однако меч удержался. Символично", – рассказывают в сети.

Популярные статьи сейчас

Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба

Можно будет выбрать другой город: каких компенсаций ждать украинцам за разрушенное жилье

Поставили задание призвать 70 тыс. человек: мобилизация в "ДНР" провалилась

Украинцам вручают повестки на улицах и блокпостах: кого ждут в военкоматах в первую очередь

Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки
Показать еще

Мы также писали, российские солдаты охотно обсуждают зверства, которые творят в Украине, в частных разговорах. Оккупант не скрывает, как танками переезжает гражданские автомобили, вероятно, даже с людьми внутри.

В разговоре со знакомым российский захватчик утверждает, что находился под самим Киевом. В оправдание заявил, мол, теперь открыл для себя новое "развлечение": на танке переезжать легковые автомобили.

Напомним, произошел новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео.

Как сообщала Politeka, мост взлетел на воздух вместе с вражеской техникой, фото.

Также Politeka писала, что в Черном море полыхает российский крейсер, что известно на данный момент.