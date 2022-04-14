В сети сразу вспомнили, когда Матвиенко была губернатором Петербурга, то стал банкротом Ленинградский метизный завод.

Спикер Совета Федерации рф Валентина Матвиенко заявила: для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди. Об этом она заговорила на заседании верхней палаты парламента.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну — догадайтесь с трех раз. Мы даже их, гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — заявила Матвиенко.

В сети сразу вспомнили, когда Матвиенко была губернатором Петербурга, то стал банкротом Ленинградский метизный завод. Завод был основан до революции и до последнего выпускал те самые гвозди. Сейчас на его месте жилье.

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