Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью освободить северные области Украины. А сегодня, 14 февраля, ГУР Минобороны Украины сообщило, что российские мобилизованные солдаты получили списанный хлам в качестве бронежилетов.

"Мобилизованных россиян снабжают списанными бронежилетами

Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.

12 марта российская железная дорога доставила «новобранцам» груз с 5006 единицами бронежилетов. При поступлении груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели", - было написано в публикации.

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