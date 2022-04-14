Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью освободить северные области Украины. А сегодня, 14 февраля, ГУР Минобороны Украины сообщило, что российские мобилизованные солдаты получили списанный хлам в качестве бронежилетов.
"Мобилизованных россиян снабжают списанными бронежилетами
Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.
12 марта российская железная дорога доставила «новобранцам» груз с 5006 единицами бронежилетов. При поступлении груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели", - было написано в публикации.
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