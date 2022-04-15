К восстановлению разрушенных российскими оккупантами городов будут привлекать мужчин призывного возраста. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По словам чиновника, пострадавшие в результате войны украинские города можно восстановить в течение двух лет, но для этого нужно финансирование и рабочая сила.
Кубраков не исключает, что мужчин призывного возраста, которых необходимо будет привлечь к строительству придется бронировать:
"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей".
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Для человека это означает, что он будет заниматься исключительно теми задачами, для которых забронирован государством и ничем другим, в частности, не подлежит мобилизации.
Напомним, Кабмин объявил о начале восстановления населенных пунктов, которые были разрушены в ходе российской агрессии и которые освобождены от оккупантов. На сегодняшний день основная задача властей – восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях: подача воды, электроэнергии, газа и тепла. Люди, которые потеряли свои дома и имущество в результате войны, должны получить крышу над головой.
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