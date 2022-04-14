Рассчитываем, что будет такая возможность, когда человек будет сам выбирать, говорит Шуляк.

Компенсировать будут не деньгами, а новыми квартирами или домами для пострадавших. Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявила председатель партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Рассчитываем, что будет такая возможность, когда человек будет сам выбирать. Например, у нее разрушена квартира в городе Харькове, она сможет выбирать другой город. И наоборот - если разрушена квартира в другом городе, она сможет выбирать квартиру в Харькове", - пояснила председатель партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

Она надеется, что закон примут во втором чтении и в целом уже в апреле.

Сейчас законопроект уже прошел первое чтение, сейчас депутаты работают над теми поправками, которые будут рассмотрены во втором чтении. По ее словам, в приложении "Дія" зарегистрировано уже более 70 тысяч заявок о поврежденном или разрушенном имуществе.

Мы ранее писали, согласно официальному сообщению Минобороны рф, на ракетном крейсере «Москва», который является флагманом Черноморского флота и находился около побережья Крыма, в результате пожара сдетонировал боезапас. Уточнялось, что корабль получил серьезные повреждения, а экипаж полностью эвакуирован.

Добавим, что ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что «серьезные повреждения» ракетному крейсеру нанесли стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун".

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